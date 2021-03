Ue: Commissione, firmato con Regno Unito e Norvegia accordo su stock ittici Mar Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tre parti hanno inoltre concordato di cooperare in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza, organizzati per la prima volta in un contesto trilaterale. Inoltre, l'Ue e la Norvegia hanno firmato ieri anche tre accordi bilaterali relativi agli scambi di quote e all'accesso reciproco nel Mare del Nord e agli stock pelagici. Entrambe le parti hanno quindi rinnovato l'accordo sull'accesso reciproco per gli stock gestiti congiuntamente nel Mare del Nord. Uno di questi accordi bilaterali riguarda la fissazione del totale ammissibile di catture e la ripartizione dei contingenti per lo Skagerrak e il Kattegat di merluzzo bianco, eglefino, merlano, passera di mare, pandalo, aringa e spratto, nonché l'accesso reciproco bilaterale nella zona. (Beb)