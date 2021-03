Kenya-Somalia: fonti stampa, Nairobi presenterà protesta formale all’Onu su disputa marittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kenya presenterà una protesta formale alle Nazioni Unite contro la decisione della Corte internazionale di giustizia (Cig) di proseguire le audizioni sulla disputa marittima che vede contrapposte Somalia e Kenya nonostante il ritiro di Nairobi dall’arbitrato. È quanto riferiscono fonti diplomatiche citate dal quotidiano “Somali Guardian”. Il Kenya ha annunciato il proprio ritiro dal caso a poche ore dall’inizio delle audizioni protestando in particolare contro la presenza fra i giudici della corte del giudice Abdulqawi Ahmed Yusuf, di nazionalità somala. Ieri il team legale di Mogadiscio ha concluso le sue osservazioni sulla disputa sostenendo che Nairobi abbia "ripetutamente violato" l'integrità territoriale somala. La squadra legale ha accusato il Kenya di aver concesso la licenza ad almeno cinque compagnie petrolifere straniere per esplorare i giacimenti di petrolio nell'area contesa, ne ha chiesto pertanto la revoca e l'interruzione di tutte le prospezioni. Gli avvocati hanno aggiunto che, sebbene la Somalia abbia diritto a massicci risarcimenti, non li richiederà "nello spirito del vicinato", precisando che tutto ciò che la Somalia vuole è che i suoi diritti siano affermati, le violazioni del Kenya riconosciute dal tribunale e che il Kenya smetta di violare i suoi diritti. (segue) (Res)