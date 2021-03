Kenya-Somalia: fonti stampa, Nairobi presenterà protesta formale all’Onu su disputa marittima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte ha concesso al Kenya tempo fino al prossimo 22 marzo per presentare una risposta scritta alle accuse della controparte somala. La Somalia avrà inoltre tempo fino al 26 marzo per rispondere a una domanda posta da uno dei giudici in merito a precedenti discussioni con il Kenya sulle linee territoriali dell'Oceano Indiano. Domenica scorsa, a poche ore dall'inizio, Nairobi ha annunciato il proprio ritiro dalle audizioni orali dell'arbitrato, decisione che non ha impedito alla Corte di andare avanti ugualmente con la causa. A far maturare la decisione, secondo quanto riferito dal quotidiano keniota “Sunday Nation”, sarebbe stata la mancata accettazione della richiesta di Nairobi di rinviare ulteriormente l’audizione a causa di ostacoli di natura burocratica legati alla pandemia di Covid. Il ritiro del Kenya non è il primo caso del genere nella storia della Cig: esiste infatti il precedente di un caso che ha coinvolto Cina e Filippine nell’ambito di una disputa sul Mar Cinese Meridionale, da cui Pechino annunciò il ritiro nel 2013. (segue) (Res)