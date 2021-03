Kenya-Somalia: fonti stampa, Nairobi presenterà protesta formale all’Onu su disputa marittima (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso il governo della Somalia ha respinto l'ennesima richiesta da parte del Kenya di rinviare l'audizione della Corte in merito al contenzioso marittimo che contrappone i due Paesi. "Giustizia ritardata è giustizia negata", aveva scritto su Twitter in quel frangente il ministro dell'Informazione somalo, Osman Dubbe, annunciando l’intenzione di presentarsi davanti al tribunale de L'Aia il 15 marzo “qualunque cosa” fosse accaduta. Nel maggio 2020, per la terza volta in altrettanti mesi, la Cig aveva rinviato da giugno a novembre l’audizione sulla disputa marittima ma successivamente, ad ottobre, la Corte de L’Aia aveva acconsentito alla richiesta del Kenya di posticipare ulteriormente al marzo 2021 l'audizione pubblica. Kenya e Somalia sono da anni contrapposte da una controversia che riguarda uno specchio d’acqua dell’Oceano Indiano al confine fra i due Paesi. La questione è stata sollevata dal governo della Somalia nell'agosto 2014, tuttavia le autorità di Nairobi hanno contestato il caso accusando Mogadiscio di aver agito in malafede ignorando il memorandum d'intesa firmato nel 2009 che assegnava la precedenza a quest’ultimo rispetto al ricorso presso la Corte dell’Aia. (Res)