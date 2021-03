Cultura: Felicori, ecco le iniziative della Regione Emilia Romagna per i 700 anni di Dante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spettacoli teatrali, di danza, video performances, letture, un libro pop up: sono diverse le iniziative proposte dalla Regione Emilia-Romagna per il programma di celebrazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che coinvolge la rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Istituti Italiani di Cultura all’estero in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri". L'annuncio in una nota della Regione: "Il programma, con 500 iniziative in più di 100 sedi in tutto il mondo, prende il via in ricorrenza del Dantedì (25 marzo), e durerà fino alla 21esima Settimana della Lingua Italiana nel mondo (18-24 ottobre), anch’essa quest’anno dedicata al Poeta (“Dante, l’italiano”). La presentazione di “Dante 700”, è avvenuta questa mattina on line sul canale YouTube della Farnesina, con la partecipazione del ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio e del direttore generale per la Promozione del Sistema Paese del Maeci, Lorenzo Angeloni. Presenti anche i rappresentanti delle principali istituzioni coinvolte nell’anno dantesco". (segue) (Ren)