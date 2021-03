Eni: assolti tutti gli imputati nel processo su presunta tangente in Nigeria, anche Descalzi e Scaroni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti assolti i 15 imputati, comprese le società Eni e Shell, dall’accusa di corruzione internazionale relativa alla presunta maxi tangente versata ai pubblici ufficiali nigeriani nell’ambito dell’operazione Opl-245. Lo hanno deciso i giudici di Milano Tremolada-Gallina-Carboni al termine del processo Eni-Shell-Nigeria sul miliardo e 92 milioni di dollari pagati nel 2011 dalle due società al governo della Nigeria, su un conto ufficiale, per acquistare i diritti di esplorazione del Blocco Opl-245, un’area delimitata situata in acque profonde, circa 150 chilometri al largo del delta del fiume Niger, detenuta in concreto dall’ex ministro del Petrolio Dan Etete che nel 1998 se la era auto-attribuita dietro lo schermo-prestanome della società Malabu. Tra gli imputati, oggi assolti, ci sono cinque attuali ed ex manager di Eni, tra cui l’attuale amministratore delegato Claudio Descalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni, ora presidente del Milan e vicepresidente di Rothshild, quattro ex manager della multinazionale anglo-olandese, Dan Etete e alcuni intermediari. Per Scaroni e Descalzi il procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale e il sostituto Sergio Spadaro avevano chiesto una condanna a 8 anni di reclusione. (Rem)