Omicidio Sacchi: la fidanzata di Princi racconta i primi momenti dopo lo sparo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Clementina, la baby sitter ascoltata questa mattina nel processo per l'omicidio di Luca Sacchi, da sei anni è la fidanzata di Giovanni Princi, l'amico del personal trainer ucciso la sera del 23 ottobre 2019 nel quartiere Colli Albani a Roma. Princi è l'organizzatore della compravendita di droga costata la vita a Sacchi e condannato a cinque anni nel processo stralcio. "Quando sono arrivata sul posto" dice la ragazza "poco dopo lo sparo" che ha ferito e poi ucciso Sacchi "Anastasiya era per terra vicino a Luca". Le due erano amiche tanto che le due coppie progettavano di andare a vivere insieme. Ricorda che quando la stavano portando in ospedale i carabinieri le dissero che "Anastasiya doveva rimanere perchè dovevano farle delle domande e io sono rimasta con lei per compagnia. Siamo stati lì fino a mezzanotte e mezza circa. Lei era scossa non riusciva a parlare e l'hanno fatta salire sulla volante per non farla stare seduta per terra". Cercava di tranquillizzarla e "ripulirle le mani dal sangue di Luca. Ha raccontato" Anastasiya "di essere caduta a terra dopo essere stata colpita e di aver sentito come uno scoppio di un petardo. A mezzanotte e mezza arriva una ambulanza, le mettono collare e vado con lei". In ospedale sono rimasti "fino alle 2.30. Dieci minuti dopo il nostro arrivo e arrivata anche Princi". Poi i carabinieri la portano in caserma in via Inselci per ascoltarla e Clementina va con lei. A qual punto, sia l'avvocato della famiglia Sacchi che il pm hanno incalzato la teste su come mai Princi avesse le chiavi della macchina di Anastasiya e lei risponde che probabilmente gliele aveva date la stessa Anastasiya perché Princi potesse andare a riprenderle in via Inselci alla fine della informazioni che i carabinieri le chiedevano. Ma fuori della caserma Anastasiya ha dovuto chiamare il padre. (Rer)