Giustizia: Giorgis (Pd), con Cartabia clima favorevole (2)

- "Penso che Enrico Letta - ha concluso Giorgis - abbia centrato uno dei tanti problemi che ha la nostra democrazia quando parla di ‘transfughismo parlamentare’. Sono molto contento che il nuovo segretario del Partito Democratico abbia voluto dedicare, nella sua relazione, molto spazio al tema della democrazia. L’aspetto che ho più apprezzato è stato quello di voler mettere in relazione la crisi della nostra democrazia e gran parte delle democrazie europee, con la crisi economica e sociale che sta vivendo il nostro Paese, per cercare di intervenire su entrambi i fronti così da poter meglio affrontare la crisi economica. Grazie alle risorse del NextGeneretionEu potremmo avere un Paese più giusto, un Paese che cresce e produce ricchezza". (com)