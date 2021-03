Decreto Sostegno: Fornaro (Leu), prorogare blocco licenziamenti fino a fine emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' assolutamente prioritario che il governo approvi entro questa settimana il decreto Sostegno per dare un primo segnale ai tanti operatori economici in difficoltà. Ed è fondamentale confermare le risorse necessarie per proteggere il lavoro e prorogare il blocco dei licenziamenti fino alla fine della fase di emergenza pandemica. Il tempo passa e la crisi economica legata alle restrizioni dovute alla recrudescenza della pandemia corre e va assolutamente evitato il disastro sociale con la ripresa della possibilità di licenziare. Poi sarà necessario approvare un nuovo scostamento di bilancio di almeno 20 miliardi per completare i ristori e dare certezze alle aziende, alle partite Iva e alle famiglie". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali a Montecitorio, Federico Fornaro. (Com)