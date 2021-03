Ue-Georgia: Sassoli con Garibashvili, stabilità Paese è fondamentale per futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha incontrato oggi a Bruxelles il primo ministro della Georgia, Irakli Garibashvili. "Ho sottolineato che il popolo georgiano può contare su di noi in questo momento di tensione politica. Il Parlamento europeo sostiene tutti gli sforzi per ridimensionare la situazione. La stabilità è fondamentale per il futuro della Georgia e per la sua cooperazione ancora più stretta con l'Ue", ha scritto Sassoli su Twitter. (Beb)