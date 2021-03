Emilia Romagna: Colla, saranno finanziate 51 istanze lavoratori penalizzati da chiusura viadotto Puleto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 51 su 65 le domande di lavoratori autonomi ammesse al finanziamento per le perdite di fatturato dovute alla chiusura del viadotto Puleto, sulla E45. L’indennità riconosciuta alle richieste approvate è pari a 15 mila euro, e sarà erogata da Inps per un importo complessivo di 765mila euro". Lo ha riferito in una nota la Regione Emilia Romagna che ha puntualizzato: "Le domande sono state approvate in base al decreto nazionale del Ministero del lavoro che, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, esige come condizione giuridica per l’accesso la sospensione dell’attività e di conseguenza la riduzione del fatturato". L'assessore regionale Vincenzo Colla ha spiegato: "Si tratta di una prima risposta importante ma, anche alla luce delle economie ottenute, dal momento che sono state utilizzati 765mila euro sul totale dei 5,6 milioni attribuiti complessivamente alla Regione Emilia-Romagna, chiediamo al governo di modificare il decreto nazionale per supportare tutte le imprese e tutti i lavoratori dipendenti e autonomi coinvolti nella chiusura della E45”. Quindi ha concluso: "E' necessario poter intervenire con le indennità anche per coprire i maggiori costi sostenuti nello svolgimento della propria attività a causa della non percorribilità del ponte, e non solo il calo di fatturato dovuto alla sospensione del lavoro”. (Ren)