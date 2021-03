Brasile: medici chiedono protocollo unico per trattamento Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società mediche del Brasile hanno chiesto la creazione da parte del ministero della Salute di un protocollo unificato di procedure per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19, sottolineando che nel paese, a differenza degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, non esiste una indicazione univoca per i medici. Intervistati dal portale "G1" i presidenti delle Società brasiliane di malattie infettive (Sbi), pneumologia e tisiologia (Sbpt) e cardiologia (Sbc) difendono la creazione del protocollo e il costante aggiornamento del documento da parte del ministero. (segue) (Brb)