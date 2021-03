Brasile: medici chiedono protocollo unico per trattamento Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare i medici chiedono linee guida per definire quando ricoverare un paziente in ospedale, come gestire il paziente ricoverato in caso di sintomi moderati, quando utilizzare la ventilazione meccanica, quando intubare il paziente, come e quando usare anticoagulanti e corticosteroidi, come gestire il paziente in terapia intensiva. Sul sito web del ministero della Salute al momento sono presenti solo note tecniche sulla gestione clinica e il trattamento dei casi, con informazioni generali su test, diagnosi della malattia e modalità di notifica di casi e decessi per sindrome respiratoria. (segue) (Brb)