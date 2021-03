Brasile: medici chiedono protocollo unico per trattamento Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un nota tecnica c'è la controversa raccomandazione di somministrare dosi di azitromicina (antibiotico) con clorochina o idrossiclorochina sia nei casi gravi che moderati e lievi, e in tutti i pazienti, siano essi pediatrici, adulti o anche donne in gravidanza. Tuttavia, secondo l'unanime parere della comunità scientifica internazionale e dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) nel corso dell'ultimo anno, dall'inizio della pandemia di nuovo coronavirus, numerosi studi hanno dimostrato la non efficacia di tali farmaci contro la Covid-19 e la possibilità che causino gravi effetti collaterali. (segue) (Brb)