Brasile: medici chiedono protocollo unico per trattamento Covid-19 (5)

- La crisi pandemica sta sottoponendo il Brasile al "maggior collasso sanitario e ospedaliero della storia". Lo scrive la Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), prestigioso istituto scientifico con sede a Rio de Janeiro, in una nota emessa nel giorno in cui il paese batte un nuovo record di decessi giornalieri riconducibili al nuovo coronavirus: 2.286, per un totale di 282.127. Secondo il rapporto stilato da Fiocruz, a Brasilia e in 24 dei 26 stati delle federazione, il tasso di occupazione dei posti letto nelle Unità di terapia intensiva (Icu) del Sistema sanitario nazionale (Sus) è pari o superiore all'80 per cento, il 90 per cento in 15 stati. Situazione analoga a livello di capitali: 25 hanno tassi superiori all'80 per cento, 19 delle quali denunciano livelli maggiori del 90 per cento. Secondo le proiezioni dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) dell'Università di Washington la curva di contagi, morti e occupazione di letti in terapia intensiva è in fase ascendente e rischia secondo gli scienziati di raggiungere il nuovo picco tra aprile e maggio, raggiungendo quasi 500.000 vittime a giugno. (segue) (Brb)