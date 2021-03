Brasile: medici chiedono protocollo unico per trattamento Covid-19 (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'ufficio speciale per i diritti economici, sociali e culturali (Redesca) della Commissione interamericana sui diritti umani (Iachr) l'aumento dei casi e dei decessi sarebbe correlato a diversi fattori, tra cui la variante del coronavirus P1, che ha una carica virale e una capacità di trasmissione più elevate, l'assenza di politiche pubbliche volte a mitigare la pandemia e strategie coordinate all'interno della federazione per affrontare le sfide da essa imposte, la saturazione del sistema sanitario nella maggior parte degli stati del paese e campagne di disinformazione sulle misure per prevenire il contagio. L'ufficio ha dunque sollecitato il Brasile a rafforzare le misure per salvaguardare i diritti alla vita, all'integrità fisica e alla salute della popolazione colpita, in particolare, adottando misure di salute pubblica più ampie, con la fornitura di forniture mediche adeguate, materiali e servizi per l'assistenza medica delle persone che necessitano di cure contro il Covid-19, nonché per garantire i diritti del lavoro e la bio-sicurezza degli operatori sanitari. (Brb)