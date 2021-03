Golf: l'azzurro Migliozzi difenderà in Kenya titolo conquistato nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Magical Kenya Open, torneo dell'European Tour vinto da tre diversi giocatori italiani (tutti nel field), con Guido Migliozzi che difenderà il titolo conquistato nel 2019 (nel 2020 la competizione è stata annullata, causa Covid) e altri cinque azzurri in gara. E poi, sempre dal 18 al 21 marzo, il primo evento del Symetra Tour 2021 con le proette Giulia Molinaro e Roberta Liti. Lo ha comunicato la federazione in una nota. Negli stessi giorni, la terza tappa stagionale del Sunshine Tour, con Philip Geerts tra i concorrenti del Gauteng Championship in Sudafrica. Oltre ai Campionati Internazionali d'Italia Maschili e Femminili in programma da giovedì a domenica rispettivamente all'Acaya di Vernole (Lecce) e al GC Parco de' Medici di Roma, nella Città Eterna. Dall'Africa all'America passando per l'Italia. Settimana di appuntamenti importanti per i professionisti, le proette e i giovani talenti del golf tricolore. (Ren)