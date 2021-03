Recovery: Pagano (Pd), 2.800 tecnici assunti al Sud grazie a Provenzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dare attuazione al lavoro svolto dal ministro per il Sud del precedente governo, Giuseppe Provenzano, è cosa buona giusta e siamo molto felici che oggi in molti si ravvedano e annuncino in pompa magna il via libera alla procedura di assunzione di 2.800 tecnici nel Mezzogiorno d'Italia". Così in una nota il capogruppo del Pd in commissione Bilancio alla Camera, Ubaldo Pagano, in risposta all'annuncio della ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. "Sarebbe più corretto che almeno si desse atto di ciò che di positivo è stato realizzato dal Pd e dai suoi ministri nella precedente fase politica, soprattutto se la memoria non fosse così corta da non ricordare che il centrodestra neanche votò quel provvedimento", ha aggiunto.(Com)