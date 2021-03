Sanità: Tommasetti (Lega), scenario deplorevole da inchiesta su concorsi azienda ospedaliera Careggi a Firenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A dir poco deplorevole lo scenario che sembrerebbe delineare l'inchiesta avviata dalla Procura di Firenze sui concorsi truccati all'azienda ospedaliera universitaria di Careggi". Lo ha dichiarato in una nota Aurelio Tommasetti, responsabile nazionale dipartimento Università della Lega che ha aggiunto: "Stando alle ultime indiscrezioni riportate su alcuni quotidiani nazionali e locali, esiterebbe un sistema collaudato di favoritismi a sfondo politico, che vede indagate a vario titolo ben 39 persone per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, abuso di ufficio e induzione indebita a dare e promettere utilità". Tommasetti ha spiegato: "Ancora più grave, dalle intercettazioni di alcuni esponenti istituzionali del Careggi e dell'Università di Firenze, emergerebbe la volontà di preservare un clima di compiacenza per alcuni professori considerati di sinistra e ostacolarne un altro soltanto perché ritenuto vicino agli ambienti della Lega. Se le accuse venissero confermate, sarebbe estremamente grave. L'Università è un'istituzione indipendente, nella quale l'unica bussola deve continuare ad essere la meritocrazia". Infine ha concluso: "Attendiamo che la magistratura faccia il suo corso ma è inaccettabile anche solo immaginare che si utilizzino le convinzioni politiche personali come leva per condizionare l'esito di concorsi pubblici per ruoli di elevata responsabilità". (Ren)