Rifiuti: Ciacciareli (Lega Lazio), teatrino M5s-Pd vergognoso

- "Incredibile quello che sta accadendo tra Cinque Stelle e Partito democratico, sugli ultimi fatti di cronaca giudiziaria sui rifiuti che stanno riguardando la Regione Lazio. Questo a pochi giorni dalla tanto decantata proclamazione dell'entrata grillina nella Giunta Zingaretti, durante l'ultimo consiglio regionale". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Oggi leggiamo dalla stampa, invece, di una guerra brutale sugli ultimi fatti giudiziari che citavo prima - aggiunge Ciacciarelli -. Delle due l'una: o stanno prendendo in giro i cittadini, mettendo in scena un teatrino, fingendo di avere trovato un accordo, o prevale, nei fatti, la difficoltà di mettere insieme due partiti che fino a poco tempo fa si trovavano chi in maggioranza e chi all'opposizione".(Com)