Lavoro: Picierno (Pd), "Bonetti lavori a misure che tutelino donne in smart working"

- Lo smartworking, se non declinato con le adeguate garanzie, rischia di trasformarsi in un'ulteriore causa di divario tra donne e uomini. Si tratta di un tema che la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, deve considerare prioritario. E' quanto afferma, in una nota, l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno, secondo cui alle donne bisogna assicurare la possibilità di lavorare nelle migliori condizioni possibile, come avviene per gli uomini. Occorre quindi un 'bonus baby sitter' come strumento di welfare a sostegno delle donne. "Le cifre che vengono ipotizzate nel dibattito di queste ore, come 100 euro a settimana, sono purtroppo irrisorie. Il bonus deve essere una misura consistente. Lavorare in smart working, con i figli a casa che seguono la Didattica a Distanza, rischia di allargare il divario tra diritti e opportunità per gli uomini e per le donne. Auspico che la Ministra Bonetti ne prenda atto e intervenga per tutelare e garantire le donne, non per penalizzarle. Perché il lavoro da remoto, se non organizzato con adeguate misure, rischia di portare le donne indietro di decenni", conclude. (Rin)