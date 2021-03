Sud: Carfagna, dato vita a "operazione trasparenza" per individuare interventi in Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell’attuale bozza del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) non si rinviene un capitolo dedicato al 'Sud': lo sviluppo del Mezzogiorno è stato considerato come un obiettivo di carattere trasversale, sotteso a tutte le Missioni del Piano; ma possiamo rischiare che questa impostazione del Pnrr indebolisca nei fatti la misura degli interventi destinati al Sud. Per questa ragione, sin dai primi giorni del mio mandato, d’intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze, ho deciso di svolgere un''operazione trasparenza' per individuare puntualmente, nell’ambito delle diverse Missioni e con l’ausilio dei ministeri competenti, gli interventi e l’entità dei relativi finanziamenti destinati al Mezzogiorno. Si tratta di un’attività ricognitiva, propedeutica ad un attento e costante monitoraggio sulla ripartizione degli investimenti secondo il criterio, che considero necessario ma non sufficiente, del 34 per cento". Lo ha sottolineato la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad un’interrogazione sulle iniziative volte a destinare alle aree del Mezzogiorno una quota superiore al 34 per cento delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Galizia - M5s).(Rin)