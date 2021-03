Speciale scuola: Bianchi lancia "Patto per l'istruzione e la formazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "Patto per l'istruzione e la formazione" per mettere la scuola al centro del Paese, per farne il motore dello sviluppo e dell'eguaglianza sociale. Lo ha proposto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che oggi - riferisce una nota - ha incontrato i sindacati sia a livello confederale che di comparto. "Dopo la firma del Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e della coesione sociale, dobbiamo riflettere non solo su misure d'urgenza, ma anche su una visione di cambiamento della nostra scuola", ha sottolineato il ministro Bianchi, aprendo l'incontro. "Abbiamo di fronte un obbligo: fare in modo che la scuola torni ad essere il centro del Paese, un centro dinamico, un motore di sviluppo per uscire dalla pandemia, ma anche dalla stagnazione. Abbiamo di fronte un anno costituente, un anno in cui dobbiamo essere capaci di valorizzare al massimo la nostra scuola". (Com)