Speciale scuola: nella prima metà di marzo in Lombardia boom acquisti di dispositivi rigenerati nei punti vendita "Il Gigante"

- Il ritorno della didattica a distanza in Lombardia fa registrare un forte aumento degli acquisti di dispositivi tecnologici rigenerati. Secondo le rilevazioni dell'Osservatorio dei supermercati "Il Gigante" (realtà della Grande Distribuzione Organizzata con una sessantina di punti vendita nel Nord Italia, 40 dei quali in Lombardia) - fa sapere una nota - la vendita di notebook, tablet, smartphone e computer rigenerati nelle prime due settimane di marzo è aumentata del 40 per cento rispetto a quanto registrato a febbraio e del 20 per cento se rapportato a gennaio. "I 'rigenerati' dei brand più conosciuti, con garanzia di dodici mesi e con un'importante quota di risparmio - spiega Giorgio Panizza, consigliere di amministrazione del gruppo Il Gigante - incontra i favori di molte famiglie. Inoltre, riutilizzando i dispositivi, diamo un contributo alla tutela dell'ambiente". Al vertice della classifica degli acquisti rigenerati i notebook, seguiti da tablet e smartphone. L'iniziativa riguarda per ora i grandi punti vendita di Cinisello Balsamo, alla porte di Milano, e di Villasanta, in Brianza. Ma entro fine mese verrà estesa ad altri sei ipermercati per completare poi il quadro, in aprile, a tutti gli ipermercati "Il Gigante" della Lombardia. (Com)