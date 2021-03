Speciale scuola: Fd'I, Bianchi risponda su stabilizzazione precari e Dad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia, in occasione dell'audizione del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi sul Recovery fund, "ha chiesto che venisse data priorità alla stabilizzazione dei precari per superare il problema della carenza di insegnanti che si ripete ad ogni inizio di anno. Inoltre, abbiamo chiesto al ministro spiegazioni relative al divario digitale derivante dalla Dad e sul bando per la piattaforma digitale che sembrerebbe favorire gli Ott digitali e che invece dovrebbe prevedere il rafforzamento e il consolidamento di una piattaforma proprietaria. Ci auguriamo che dal nuovo ministro arrivino presto spiegazioni puntuali ed esaustive così da poter assicurare quella stabilità che milioni di docenti meritano e attendono da anni". Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati di Fratelli d'Italia, Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Cultura, Federico Mollicone, capogruppo in commissione Cultura ed Ella Bucalo, responsabile scuola di Fd'I. (Com)