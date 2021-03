Speciale scuola: Bocci e Pizzul (Pd Lombardia), riaprire nidi e asili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si può evitare di chiudere nidi e scuole dell'infanzia: per questo chiediamo che il governo ci ripensi e riapra i servizi educativi per i più piccoli". Lo dicono in una nota Paola Bocci e Fabio Pizzul, consigliera e capogruppo regionali del Pd in Lombardia. "Di fatto, non ci sono evidenze di un incremento dei contagi in questa fascia di età e non esiste Dad che tenga per bambini così piccoli: per loro quello che è importante è il rapporto con i coetanei, è il confronto di persona con l'insegnante, l'apprendimento di tutto ciò che è prescuola", ricordano i consiglieri Pd. "Dunque, la relazione in presenza è fondamentale per i bambini da 0 a 6 anni e su questo apprezziamo che il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi si sia espresso a favore di una riapertura celere e che il governo stia lavorando per riportarli in presenza il prima possibile in sicurezza", aggiungono Bocci e Pizzul. "Ogni scuola di ordine e grado dovrebbe veder consentita l'apertura delle lezioni in presenza: bambini e ragazzi stanno soffrendo tanto e sono coloro che più di tutti stanno pagando il prezzo della pandemia", concludono gli esponenti dem. (Com)