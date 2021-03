Speciale scuola: Campidoglio, prorogate le iscrizioni per nidi capitolini al 6 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande per l'iscrizione ai Servizi educativi 0-3 anni di Roma Capitale dal 22 marzo al 6 aprile. Le famiglie interessate dovranno presentare le domande esclusivamente in modalità online, attraverso il portale di Roma Capitale. La pubblicazione delle graduatorie provvisorie per i nidi capitolini è prevista per il 22 aprile; le graduatorie definitive saranno pubblicate il 27 maggio 2021. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale di Roma Capitale. È quanto si legge in una nota del Campidoglio. (Com)