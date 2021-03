Speciale scuola: scatole-gioco per prendersi cura dell'ambiente, il progetto selezionato per crowdfunding Milano-Bicocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia da Covid-19 ha modificato il nostro modo di vivere e di relazionarci con gli altri e con l'ambiente. La casa, la scuola, la città sono vissute con nuove regole, nuovi tempi e distanze forzate – spiega Anna Crespiatico, team leader di "Presenti!" – per questo il nostro progetto vuole offrire alle famiglie nuove esperienze di cura condivisa e circolare. È un pensiero ideato appositamente per loro, con l'intento di raccogliere poi le testimonianze per unirle in una community virtuale. Grazie alle scatole vogliamo raggiungere le famiglie, per colmare le distanze che si sono create in questo periodo". Se l'obiettivo di "Presenti!" sarà raggiunto, 400 famiglie milanesi con bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni potranno ricevere i contenitori regalo. All'interno ci saranno cinque sacchetti di carta a sorpresa contenenti tutto l'occorrente per realizzare divertenti "occasioni di apprendimento": da "Detective al parco", un'uscita alla scoperta della natura e delle sue meraviglie, fino a "L'ora del tè", una merenda speciale durante la quale i più piccoli impareranno a riconoscere il valore del cibo e a riutilizzarne gli scarti. Ogni kit conterrà anche un quaderno in carta riciclata e una matita "sprout", dotata di semi, che potrà essere ripiantata una volta terminato il suo ciclo di vita: tutto il necessario, insomma, per annotare le osservazioni, le esperienze e le scoperte sperimentate grazie alle scatole dono. Saranno quattro i punti della città di Milano scelti per la distribuzione delle scatole dono, individuati con l'intento di valorizzare i luoghi in cui gli interventi di riqualificazione hanno reso più sostenibile la città o in cui le realtà associative locali hanno contribuito a renderli più vivibili. (Com)