Tlc: Presutto (M5s), rete unica sia a controllo pubblico

- "Da anni il M5s sostiene che una società della rete unica tlc non possa che essere a controllo pubblico, considerato quanto sia strategica l'infrastruttura in fibra e quanto sia determinante nello sviluppo del Paese e nel miglioramento della qualità della vita di persone e imprese. Abbiamo pertanto accolto con soddisfazione il passaggio con cui il ministro dello Sviluppo Giorgetti, in audizione sul Recovery plan, ha riferito che la rete unica ha un senso se c'è un controllo pubblico. Bene. Ci permettiamo però di insistere sul punto, perché oggi nella partita rete unica non solo c'è il fondo australiano Macquarie, che potrebbe rilevare una quota di Open Fiber, ma resta sempre in campo la francese Vivendi, primo azionista di Tim con il 23,9 per cento. Qualunque sarà la combinazione finale, fosse anche quella che attualmente prevede la fusione tra FiberCop e Open Fiber, è impensabile avere un controllo anche indiretto da parte di società estere sull'infrastruttura". Lo afferma, in una nota, il senatore Vincenzo Presutto (M5s), componente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e della Commissione bilancio del Senato. "Non si perda quindi la visione d'insieme - prosegue Presutto - il M5s torna a sollecitare l'attenzione del Governo sulla necessità che nella futura società della rete la maggioranza sia riconducibile a soggetti partecipati dallo Stato come la Cassa Depositi e Prestiti, i cui capitali pazienti sono garanzia di quantità e qualità degli investimenti. Tra l'altro torniamo a far notare che tra le partecipazioni di Tim c'è la strategica Sparkle, che gestisce migliaia di chilometri di cavi sottomarini: altro argomento che ci obbliga a evitare il rischio di una presa estera. Infine crediamo", conclude il senatore pentastellato, "che nel perimetro della futura rete unica possano rientrare anche le infrastrutture per il 5G, le torri come quelle di Rai Way o Ei Towers, dove la componente di investitori pubblici è comunque prevalente e potrebbe aiutare a tenere saldo il presidio pubblico".(com)