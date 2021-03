Viabilità: sabato chiusure su tangenziale Ovest per Milano-Sanremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire lo svolgimento della gara ciclistica Milano-Sanremo, sull'A50 Tangenziale Ovest, dalle 9.30 alle 10,30 di sabato 20 marzo 2021, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Ss35 MI-Ticinese da entrambe le carreggiate nord (direzione A8-Laghi) e sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l'indirizzamento del traffico agli svincoli Quinto de' Stampi e Assago. Lo fa sapere una nota della società Serravalle. (Com)