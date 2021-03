Albania: ambasciatore Osce Del Monaco, cittadini sono i protagonisti del processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini albanesi sono i protagonisti e gli arbitri del processo elettorale e per questo devono recarsi alle urne il 25 aprile, esercitando un loro diritto costituzionale fondamentale. Lo ha detto l'ambasciatore dell'Osce in Albania, Vincenzo Del Monaco, in un'intervista all'emittente albanese "News 24 Tv". "Nessuno può negare che c'è un grado di dinamismo molto significativo nella vita politica albanese, non necessariamente molto salutare ma, di nuovo, spetta agli albanesi esprimere la loro opinione ed il giudizio il 25 aprile", ha affermato il diplomatico italiano. A suo modo di vedere, al di là dell'acceso confronto politico "ciò che conta di più è la sostanza, il contenuto dei programmi elettorali, dal momento che l'Albania ha avrà una serie di sfide che devono avere risposta anche in futuro". Secondo l'ambasciatore Del Monaco, "è ora cruciale che i cittadini votanti siano ben informati sulle tecnologie che sono state introdotte nel processo elettorale". (segue) (Alt)