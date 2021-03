Albania: ambasciatore Osce Del Monaco, cittadini sono i protagonisti del processo elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore dell'Osce ha confermato che i cambiamenti introdotti nella legislazione elettorale in Albania sono molto importanti e hanno introdotto "regole più stringenti per contrastare la compravendita di voti". Questo aspetto, ha assicurato Del Monaco, sarà al centro dell'attenzione anche degli osservatori elettorali dell'Osce. L'ambasciatore ha poi evidenziato che l'accordo del 5 giugno sulla riforma elettorale vede concordi tutte le forze politiche affinché le successive elezioni generali, nel 2025, "saranno amministrate da commissari indipendenti, in modo che ci sarà una piena depoliticizzazione dei processi elettorali". "Una serie di risultati importanti è stata ottenuta negli ultimi tempi in Albania", ha osservato l'ambasciatore menzionando ad esempio il ritorno alla funzionalità della Corte costituzionale. "Ora è tempo di rimanere concentrati sui prossimi passi: l'Alta corte, la funzionalità e l'efficienza della macchina giudiziaria", ha concluso Del Monaco. (Alt)