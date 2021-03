Giornata unità nazionale: De Vito (M5s), Paese coeso e forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai come quest'anno l'anniversario dell'Unità d'Italia sottolinea la coesione del nostro popolo di fronte alle difficoltà". E' quanto dichiara in una nota il presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. "Seppure con sacrifici e fatica, infatti, ogni italiano sta facendo del patrimonio di memoria e cultura che ognuno di noi porta con sé, il punto di forza dal quale ripartire e grazie al quale poter contribuire a rendere la nostra nazione ancora più solida e unita". (Com)