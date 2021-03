Onu: Coldiretti, bene Draghi, Italia leader agricoltura green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno annunciato dal presidente del Consiglio Mario Draghi per “promuovere un'agricoltura migliore, filiere produttive sostenibili e stili di vita salutari” vede l’Italia svolgere un ruolo di leadership grazie ai primati green conquistati a livello globale. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare positivamente l’annuncio delle Nazioni Unite e del governo italiano del pre-Vertice sui sistemi alimentari del 2021 che si terra a Roma dal 19 al 21 luglio 2021. La scelta dell’Italia - sottolinea la Coldiretti in una nota - è un riconoscimento dei primati dell’agricoltura italiana che è più green e biodiversa d’Europa con 312 specialità Dop/Igp/Stg riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con 80mila operatori, 40mila aziende agricole impegnare nel custodire semi o piante a rischio di estinzione e il primato della sicurezza alimentare mondiale con il maggior numero di prodotti agroalimentari in regola per residui chimici. (segue) (Com)