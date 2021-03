Governo: Gallo (M5s), reddito di cittadinanza ha salvato vito e sostenuto 3,5 mln di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il reddito di cittadinanza ha sostenuto 3,5 milioni di persone in povertà: oltre 1 milione di famiglie povere, 700mila minori in difficoltà, 120mila persone con disabilità e 110 mila anziani soli". Così in un post sui social il deputato M5s Luigi Gallo che ha aggiunto: "Se non ci fosse stata questa misura oggi, in piena pandemia, ci troveremo a fronteggiare una crisi sociale senza precedenti. Il reddito di cittadinanza ha salvato milioni di vite, ed è per questo motivo che è necessario rafforzarlo". Dunque ha aggiunto: "Queste sono le mie proposte, ora al vaglio: garantire ai percettori di reddito un accompagnamento all'acquisizione di un titolo di studio utile all'inserimento lavorativo, impiegare i percettori di reddito in progetti socialmente utili in tutti quei comuni che non l'hanno ancora fatto". E quindi: "Fornire alle scuole un budget aggiuntivo per sostenere l'educazione e l'istruzione di tutti quei minori le cui famiglie versano in condizione di fragilità economica e permettere loro, quindi, di utilizzare l'istruzione come vero ascensore sociale. Il lavoro è importante e impegnativo, ma non molleremo di un millimetro". (Ren)