Speciale difesa: Danimarca annuncia invio fregata nel Golfo di Guinea per missione anti pirateria

- La Danimarca invierà una nave fregata nel Golfo di Guinea per partecipare a una missione contro la pirateria. Lo ha affermato la ministra della Difesa danese, Trine Bramsen, nel corso di una conferenza stampa. La fregata della classe Absalon avrà tra i 160 e i 175 membri dell'equipaggio, ha detto Bramsen, oltre a un elicottero per attività di ricognizione. Oltre al normale equipaggio, la nave inviata nel Golfo di Guinea dovrebbe avere anche una "task force marittima" di soldati del Comando per le operazioni speciali, secondo il ministero della Difesa danese. La nave dovrebbe partire verso novembre prossimo e restare nella regione fino a marzo 2022. Bramsen ha affermato che la Danimarca sta lavorando per convincere più Paesi a partecipare al lavoro per aumentare la sicurezza della navigazione commerciale nel Golfo di Guinea. Secondo il ministro degli Esteri Jeppe Kofod, lo scopo del contributo danese è garantire direttamente la sicurezza delle navi mercantili. (Sts)