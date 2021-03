Speciale difesa: Germania, SpD istituisce gruppo per discutere sui droni da combattimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dirigenza del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha istituito un gruppo per discutere dell'acquisizione dei droni da combattimento Heron-Tp da parte delle Forze armate della Germania (Bundeswehr). L'obiettivo è rilanciare il dibattito sulla questione che, secondo il patto su cui si fonda la Grande coalizione al governo nel Paese, serve da condizione per l'acquisto dei velivoli senza pilota, prodotti dalle Aziende aerospaziali israeliane (Iai). La SpD ha bloccato l'operazione, sostenendo che tale discussione non è ancora stata svolta “in maniera appropriata”. Inoltre, secondo i socialdemocratici, l'impiego dei droni armati nel recente conflitto tra Armenia e Azerbaigian, nonché nella guerra civile in Libia, solleva “nuove domande”. Il gruppo sugli Heron-Tp istituito dalla SpD verrà presieduto da Herta Daeubler-Gmelin, esponente del partito e ministra della Giustizia tedesca dal 1998 al 2002. Intanto, la questione dei droni da guerra non divide soltanto il governo federale, con Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) favorevoli all'acquisizione. Nella stessa SpD si combattono, infatti, oppositori e sostenitori dell'operazione. (Geb)