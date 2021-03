Siria: fonti militari governative, raid aereo israeliano presso Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di Israele hanno effettuato ieri sera un nuovo attacco aereo contro obiettivi situati nelle vicinanze della capitale della Siria, Damasco. Lo riferisce una “fonte militare” all’agenzia di stampa siriana governativa “Sana”. Secondo la fonte, alle 22:35 di ieri sera “il nemico israeliano ha effettuato un’aggressione, dal Golan siriano occupato, contro alcuni obiettivi nei dintorni di Damasco”. Le difese aeree siriane, secondo la fonte, hanno abbattuto “la maggioranza” dei missili israeliani. I media siriani non parlano per il momento di feriti o vittime. Le Forze di difesa israeliane (Idf), intanto, non hanno commentato né confermato la notizia. Lo scorso 28 febbraio, le autorità siriane avevano denunciato un altro raid aereo israeliano condotto contro non meglio precisati “obiettivi” nei pressi della capitale Damasco. (Res)