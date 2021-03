Milano: aggredisce senza motivo disabile, badante 57enne denunciato dai Carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo la mezzanotte di oggi i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno denunciato in stato di libertà, per maltrattamenti contro conviventi, un moldavo 57enne, badante, incensurato. In particolare, i militari, alle precedenti ore 22.00, sono intervenuti in via Morganti dove il richiedente 48enne, affetto da sclerosi multipla, ha riferito che poco prima il badante, in stato di ubriachezza, l'aveva ingiuriato, minacciato e percosso senza alcun apparente motivo. In sede di denuncia la vittima ha specificato come il badante lo assiste stabilmente da mesi ed è sempre stato equilibrato e professionale, ma nell'ultimo periodo avrebbe cominciato a fare uso smodato di alcol cambiando conseguentemente atteggiamento. La parte offesa, lievemente contusa, è stata trasportata in codice verde presso l'ospedale "San Carlo", dove è trattenuto in osservazione. (Com)