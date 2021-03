Usa-Afghanistan: Biden, difficile ritirare tutti militari entro il primo maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che sarà “difficile” ritirare tutti i militari statunitensi dall’Afghanistan entro il primo maggio. In un’intervista rilasciata all’emittente “Abc News”, Biden ha sottolineato le difficoltà da parte dell’amministrazione Usa a procedere al ritiro delle restanti 2.500 truppe Usa dal Paese entro il primo maggio, scadenza fissata dall’accordo stipulato con i talebani il 29 febbraio 2020 a Doha dalla presidenza guidata all'epoca da Donald Trump. L’amministrazione Biden, sia attraverso il segretario alla Difesa Lloyd Austin che tramite il segretario di Stato Antony Blinken, ha affermato più volte in questi mesi le difficoltà di ottemperare all’accordo stipulato con i talebani. Blinken ha sottolineato in più di un’occasione che un ritiro delle forze Usa dall’Afghanistan è ancora sul tavolo, osservando però il rischio di "rapidi guadagni territoriali" da parte dei talebani una volta rimpatriati i militari statunitensi. Secondo quanto riportato dal quotidiano afgano “Tolo News”, Blinken avrebbe inviato una lettera e una proposta per un piano di pace al presidente afgano Ashraf Ghani all'inizio di marzo, proponendo un governo ad interim di condivisione del potere tra talebani e leader afgani. L’amministrazione Biden non ha finora confermato né smentito l’invio della dalla proposta di Blinken al presidente Ghani. (Nys)