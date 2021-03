Ucraina: governo punta su agricoltura sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agricoltura in Ucraina dovrebbe orientarsi verso politiche "verdi" e tenere conto delle componenti della tutela ambientale e del cambiamento climatico. Lo ha affermato la viceministra della Tutela ambientale e delle risorse naturali dell'Ucraina Iryna Stavchuk in occasione del lancio del progetto Climate Smart Agriculture Finance, che prevede di attrarre sostegno finanziario dalle banche partner per un importo di 5 milioni di dollari e contribuire a ridurre le emissioni di gas serra di 2.000 tonnellate entro la fine del 2021. “Il mantenimento della sicurezza alimentare e lo sviluppo dell'economia del Paese devono tener conto delle componenti della tutela ambientale e del cambiamento climatico. Dopo tutto, la quota dell'agricoltura nelle emissioni di gas a effetto serra è di 92 milioni di tonnellate, il che equivale alle emissioni dell'intero settore energetico, inclusi calore, elettricità e trasporti. È deludente che le emissioni derivanti dall'uso di campi e pascoli siano aumentate in 30 anni e abbiano già superato il tasso di assorbimento di CO2 da parte delle foreste ucraine”, ha detto Stavchuk. (segue) (Rum)