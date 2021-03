Ucraina: governo punta su agricoltura sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la viceministra, anche l'agricoltura subisce un impatto del cambiamento climatico, quindi dovrebbero essere prese misure di adattamento. A tal fine, l'Ucraina insieme alla Banca mondiale completa la ricerca sulla modellizzazione del cambiamento climatico in Ucraina e sulle sue implicazioni per l'agricoltura. Ciò aiuterà gli operatori del settore a pianificare meglio le attività agricole per tenere conto dei cambiamenti climatici. Non appena la strategia quadro per l'adattamento ai cambiamenti climatici sarà approvata, l'Ucraina svilupperà piani di adattamento settoriali, che terranno conto della vulnerabilità dell'agricoltura. "L'agricoltura ucraina gioca un ruolo importante nella sicurezza alimentare europea. Ecco perché l'Ifc sta lanciando un nuovo progetto per aumentare i finanziamenti e adattare il settore agricolo ucraino ai cambiamenti climatici. Inondazioni e siccità influenzano la produzione agricola, i redditi degli agricoltori e la crescita economica. Il nostro obiettivo è l'agricoltura sostenibile, che ha un potenziale di investimento di 11 miliardi di dollari in Ucraina", ha affermato Jason Pellmar, direttore regionale della International Finance Corporation per Ucraina, Bielorussia e Moldova. (Rum)