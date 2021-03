Recovery: Toffanin (FI), Superbonus volano per economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Superbonus 110 per cento e il Piano nazionale transizione 4.0 rappresentano due misure significative, vero volano per la ripresa delle imprese e dell’economia. Il Superbonus 110 per cento non solo potrà fare ripartire il settore edile e tutto l’indotto, creando occupazione, ma potrà servire per mettere in sicurezza gli immobili e per riqualificare gli edifici in ottica di green new deal e il tessuto urbano, ridando valore agli edifici stessi". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin, vicepresidente della commissione Finanze e Tesoro. "Tutt’ora per come è strutturato, però, con un fondo di 30 miliardi di euro, rischia di non essere totalmente sfruttato perché necessita di semplificazione nel suo iter burocratico, troppo lungo e complesso dovuto alle 36 pratiche da smaltire, allo smart working della Pa e alle difformità progettuali che bloccano i lavori. Inoltre deve necessariamente essere ampliato nell’applicazione e prorogato oltre la scadenza di giugno 2022 - aggiunge -. Allo stesso modo il Piano Nazionale Transizione 4.0 rappresenta un importante investimento per il mondo delle imprese, come già dimostrato dalla misura 'industria 4.0' che l’ha preceduto. Questa misura, inserita nella legge di bilancio 2021/2023, è però attualmente riservata solo alle imprese e dovrebbe essere estesa anche ai professionisti e ai commercianti. La crescita di un Paese deve essere omogenea e complessiva. I mondi del commercio e dei professionisti non possono essere esclusi dalle agevolazioni per lo sviluppo tecnologico e da altre opportunità di investimento. Le possibilità di crescita devono essere uniformi. Solo così si implementerà un sistema di investimenti generatori di altri investimenti. È molto importante in questo momento concentrarsi sulla definizione precisa di queste misure nella loro completezza, semplificazione, attuabilità e fattibilità con cui chiediamo vengano inserite nel nostro Recovery Plan. Questi tipi di provvedimenti si riveleranno fondamentali se completi e capaci così di innescare un processo continuativo, attraverso quell’effetto moltiplicatore che è uno degli strumenti cardine strategici richiesti dalle indicazioni dell’Europa per la pianificazione del Recovery plan". (com)