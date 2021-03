Covid: von der Leyen, creare partenariati con aziende farmaceutiche affidabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve creare partenariati con le aziende farmaceutiche affidabili come BioNTech. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentando la proposta del certificato verde digitale. "E' chiaro che in questa crisi non si tratta di mettere al centro solo gli interessi degli europei, ma io sono presidente della Commissione europea e sono questi gli interessi che devono proteggere. Vogliamo reciprocità nelle esportazioni di vaccini e un dialogo con i Paesi che producono vaccini", ha detto. "Inoltre, vediamo che ci sono imprese farmaceutiche come BioNTech che hanno stabilizzato il loro processo produttivo, forniscono le dosi previste, sono affidabili", ha sottolineato. In questo caso, "dobbiamo investire in modo mirato in queste imprese affidabili, per creare partenariati a lungo termine, investendo in questi partenariati. Siamo disposti a fare prenotazioni anticipate di dosi anche per il futuro, così che queste aziende possano basarsi su una certa sicurezza e fare investimenti per aumentare le loro capacità", ha detto von der Leyen. (Beb)