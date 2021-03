Vaccino: Fratoianni (Si), su AstraZeneca Caporetto mediatica, recuperare fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che in questi giorni abbiamo assistito soprattutto ad una Caporetto di carattere mediatico sulla vicenda dello stop alla vaccinazione con AstraZeneca. Attenzione perché se l'Ema ci dirà nella giornata di giovedì che con AstraZeneca si può andare sicuri, evidentemente la scelta e soprattutto il modo con cui è stata comunicata la sospensione nei giorni scorsi sono stati molto problematici, con l'affastellamento di notizie fra loro contraddittorie e con troppi silenzi." Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, dai microfoni di Rainews24 nel corso della trasmissione "Studio 24". "La fiducia dei cittadini in questa campagna vaccinale è fondamentale - conclude il leader di Si - per il successo dell'operazione, forse anche più della logistica e delle dosi. Ora serve un grandissimo sforzo per recuperare".(Rin)