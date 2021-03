Decreto Sostegno: Franceschini, rifinanziate misure a favore lavoratori spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel decreto Sostegni ho chiesto che siano rifinanziate le misure a favore dei lavoratori, in particolare quelli non a tempo indeterminato, per garantire una prosecuzione dei sussidi anche in questi mesi di chiusura o riaperture parziali”. Lo ha affermato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel corso dell’audizione davanti alla commissioni riunite Cultura di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero anche in relazione ai contenuti della Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Vanno poi rifinanziati “i fondi di emergenza”, ha aggiunto ricordando che “questi interventi dureranno finché dura l’emergenza”. (Rin)