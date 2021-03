Milano: Mammì (M5s), riqualificare subito il quartiere Rogoredo, degrado inammissibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quartiere Rogoredo di Milano arriva in Parlamento grazie alla deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Mammì che ha chiesto ai ministri Speranza, Lamorgese e Orlando di valutare una riqualificazione urbanistica nell'interesse dei cittadini e per garantire loro la sicurezza e tutelare la salute nelle aree fra via Medici del Vascello, via Pestagalli e vie limitrofe. "La situazione di degrado e abbandono in cui versa Rogoredo è inammissibile e allarma anche sotto il profilo igienico sanitario, dettato dagli atti di inciviltà compiuti nelle aree circostanti ai fabbricati, divenute delle vere e proprie discariche di rifiuti di ogni genere a cielo aperto, che emanano odori nauseabondi, come quotidianamente segnalato dai residenti” dichiara Mammì in una nota in cui sottolinea che “le continue segnalazioni riguardano anche le frequentazioni sospette diurne e notturne negli edifici abbandonati, molti dei quali di proprietà dell'Enpam (Ente nazionale previdenza e assistenza medici), detentore di un vasto patrimonio immobiliare a Milano e nel resto d'Italia, gran parte del quale in disuso e per questo facile meta di atti di vandalismo, occupazioni abusive e altri gesti incivili che costituiscono motivo di allarme sociale sotto il profilo della sicurezza". "Proprio la presenza dei complessi abbandonati - prosegue Mammì - ha facilitato lo stanziamento di insediamenti abusivi e di caravan, camper e mezzi simili che abbandonano incivilmente i rifiuti, rendendo l'area impraticabile ai cittadini. Nonostante gli interventi delle Forze dell'Ordine le problematiche di Rogoredo non tendono a risolversi". È necessario, anche, sollecitare le proprietà degli immobili abbandonati ad intervenire con degli investimenti volti all'esecuzione di opere di messa in sicurezza o di demolizione degli stessi", conclude l'esponente pentastellata. (Com)