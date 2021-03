Libia-Tunisia: Menfi e Saied confermano forza rapporti bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Menfi ha confermato che ci sono accordi e contratti che sono stati conclusi in precedenza e che le parti lavoreranno per rilanciarli e svilupparli, se non sono più conformi alle nuove condizioni. "Ci siamo occupati dei principali dossier e di alcune questioni tecniche e abbiamo lasciato i dettagli alla commissione mista, che ne valuterà il contenuto quando si riunirà nelle prossime settimane", ha aggiunto Menfi. Da parte sua, il presidente tunisino ha sottolineato nel suo discorso l'importanza che la Libia e i Paesi arabi riguadagnino la loro piena sovranità e scelgano la propria Costituzione. La presenza a Tripoli di Saied segna la prima visita di un presidente tunisino in Libia dal 2012. (Lit)