Speciale difesa: Taiwan rafforza schieramenti nel Mar Cinese Meridionale

- Il nuovo ministro della Difesa di Taiwan, Chiu Kuo-cheng, ha dichiarato oggi di aver rafforzato gli schieramenti nel conteso Mar Cinese Meridionale e che gli Stati Uniti hanno approvato l'esportazione di tecnologia sensibile per equipaggiare la nuova flotta di sottomarini taiwanese. Parlando in Parlamento, il ministro, che ha assunto il suo incarico il mese scorso, ha detto che Taiwan ha aumentato il personale e gli armamenti su Itu Aba, l'isola principale occupata da Taipei nel Mar Cinese Meridionale. La Cina, che considera Taiwan una provincia separatista da riunificare, negli ultimi mesi ha aumentato la sua attività militare vicino all'Isola cercando di fare pressione su Taipei affinché accetti la sovranità di Pechino. Itu Aba, nota anche come isola di Taiping, è la più grande isola naturale delle Spratley ed è presidiata dalla Guardia Costiera di Taiwan. "[La Cina] è in grado di iniziare una guerra", ha detto Chiu al parlamento quando un legislatore gli ha chiesto se la Cina potrebbe attaccare Taiwan. "Il mio obiettivo è essere sempre pronti". Chiu ha detto che Taiwan sta rafforzando la sua posizione a causa dell'espansionismo cinese nella regione, sebbene al momento non stia considerando un ritorno a una guarnigione permanente dell'esercito. (Cip)