Speciale difesa: Armenia-Azerbaigian, ministro Difesa russo, tempo che Erevan e Baku inizino a parlare fra loro

- Dopo la fine delle ostilità in Nagorno-Karabakh, con la mediazione della Russia, l’Armenia e l’Azerbaigian possono procedere alla creazione di un dialogo bilaterale. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu in un'intervista al portale kazakho “Tengrinews”. "Il risultato raggiunto oggi è, in primo luogo, che le persone hanno smesso di uccidersi a vicenda. In secondo luogo, spero che ora sia il momento per loro di passare a dei rapporti bilaterali e che inizino a parlare fra loro", ha detto in un'intervista Shoigu. (Res)